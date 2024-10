Pregiudicato arrestato a Bolzano, sarà espulso

E' stato arrestato a Bolzano e sarà espulso un cittadino marocchino di 30 anni con numerosi precedenti. La scorsa notte una pattuglia ha fermato l'uomo in via della Rena per un controllo. Gli agenti, visto l'atteggiamento nervoso dell'uomo, che inoltre era privo di documenti, lo hanno accompagnato in Questura. E' così venuta alla luce la sua vera identità: è irregolare sul territorio nazionale e gravato da numerosi precedenti commessi soprattutto in Lombardia, quali rapina, ricettazione di autovettura rubata, spaccio di sostanze stupefacenti. Deve, inoltre, scontare due anni e 4 mesi, per rapina.

"La ricerca, l'individuazione e l'arresto dei latitanti rappresenta una delle priorità nelle azioni operative della Polizia di Stato - ha commentato il Questore Paolo Sartori -, ed è finalizzata a rendere esecutive le sentenze di condanna emesse dalla autorità giudiziaria, assicurando alla giustizia soggetti che rifiutano di rispettare le leggi del nostro paese e mettendoli in condizione di intraprendere un percorso rieducativo che possa, una volta espiata le pena, consentir loro di reinserirsi nella collettività".



