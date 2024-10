Minaccia una prostituta con un coltello, sarà espulso

Per aver minacciato una prostituta con un coltello sarà espulso un cittadino pachistano di 45 enne.

Una pattuglia della Questura di Bolzano è intervenuta ieri in via Capri per una lite tra un uomo, armato di coltello, e una donna.

Grazie alle testimonianze fornite dalla vittima e dalla sua coinquilina, entrambe cittadine brasiliane, di 57 e 33 anni, da poco giunte a Bolzano per esercitare la prostituzione in un appartamento preso in affitto per qualche giorno, i poliziotti hanno ricostruito quanto accaduto: dopo essere stata contattata su un portale dedicato, la donna aveva ricevuto a casa la visita del pachistano, che però dopo l'incontro, con minacce ed offese aveva preteso ed ottenuto la restituzione del denaro versato per la prestazione. Nonostante avesse riottenuto il denaro, invece di andarsene, l'uomo improvvisamente e senza motivo dava in escandescenze, insultando e minacciando la donna con un coltello prelevato dalla cucina.

Nonostante l'intervento dell'amica, l'uomo non si è calmato e la donna non ha avuto altra scelta se non quella di spruzzare contro il volto del pachistano uno spray al peperoncino, per poi rifugiarsi in camera da letto e chiamare la Polizia, intervenuta pochi istanti dopo.

L'uomo è stato denunciato per minaccia aggravata a mano armata. Il questore Paolo Sartori, quindi, in considerazione di quanto riscontrato e della pericolosità dimostrata, ha emesso nei suoi confronti un decreto di espulsione dal territorio nazionale.



