Allarme per fumo artificiale in condominio a Riva del Garda

Allarme a Riva del Garda per fumo artificiale in condominio di cinque piani. Ignoti hanno attivato un fumogeno nell'ascensore e presto tutto il giro scale del condominio si è riempito di fumo colorato. Apprensione tra i residenti che sono stati inviati tramite altoparlante a non uscire dai propri appartamenti. Le squadre di vigili del fuoco hanno subito iniziato le ricerche di eventuali incendi generati dal dispositivo che genera fiamma e calore. Non si segnalano feriti. I locali sono stati ventilati con apposito ventilatore.

I carabinieri della stazione di Riva hanno effettuato i rilievi.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA