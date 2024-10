Oltre 500 studenti in piazza per il clima il 25 ottobre a Trento

"Insieme per il clima". Si chiama così il progetto per le scuole lanciato dalla Rete climatica trentina, dalla Cgil del Trentino, da Flc Cgil del Trentino, dalle Acli trentine, da Arci del Trentino, da Udu Trento, da Laboratori interattivi e dal team di ricerca di psicologia ambientale dell'Università di Trento per sensibilizzare gli studenti con un insieme di iniziative pensate per le scuole di ogni ordine e grado.

Dalle 8 alle 10 di venerdì 25 ottobre - si legge in una nota - bambini e ragazzi potranno partecipare a laboratori interattivi sul tema organizzati in piazza Dante, a Trento, presso le sale della Regione. Alle 10 prenderà il via un corteo che porterà tutti i partecipanti a sfilare per le strade del centro storico per raggiungere il Muse. Ad oggi hanno aderito alla proposta 500 studenti di scuole di tutta la provincia.

Gli studenti condivideranno insieme anche un manifesto di azioni concrete per il clima che si articola in tre obiettivi: programmare e implementare un piano di formazione, educazione e informazione sul tema della mitigazione dei cambiamenti climatici; favorire la mobilità sostenibile verso le scuole e promuovere la realizzazione di edifici carbon neutral; e coinvolgere i cittadini e le aziende in appositi percorsi di informazione e formazione, ponendo particolare attenzione al tema della transizione energetica, della riduzione dei consumi, dell'alimentazione, della mobilità e del cambio degli attuali stili di vita sostenibili.



