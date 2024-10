15enne picchiato ad una festa in Trentino, tre minori denunciati

I carabinieri di Rovereto hanno denunciato in stato di libertà tre minorenni per lesioni personali ai danni di un altro minore. I fatti risalgono agli ultimi giorni di agosto, quando un padre si è recato presso la stazione dei carabinieri di Villa Lagarina per denunciare l'aggressione subita dal figlio di 15 anni la sera precedente in occasione della manifestazione "Summer Party 2024", a Pomarolo.

Alla fine della serata il 15enne ed un suo amico si erano allontanati, dirigendosi verso un parco pubblico vicino, quando all'improvviso sono stati avvicinati da un gruppo di una decina di ragazzi che non conoscevano, a prima vista loro coetanei.

Dopo un breve scambio verbale tra loro, tre ragazzi del gruppo hanno iniziato a spingere e a colpire il 15enne per futili motivi, per poi darsi alla fuga e dileguarsi.

Il ragazzo, lievemente ferito, ha telefonato subito ai genitori, che lo hanno portato al pronto soccorso di Rovereto.

Dopo la denuncia del padre - informa l'Arma - sono partire le indagini dei carabinieri di Villa Lagarina della compagnia di Rovereto, che hanno portato all'identificazione e alla denuncia alla Procura per i Minorenni di Trento di tre minorenni.



