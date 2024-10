Anziana cammina sulla superstrada Mebo, salvata dalla Polizia

Una pattuglia della Polizia stradale di Bolzano, durante il servizio di vigilanza lungo la superstrada Mebo, ha rintracciato alle porte di Merano, in mezzo alle barriere di cemento che dividono le due carreggiate, un'anziana. La pattuglia, dopo aver bloccato l'intenso traffico, ha raggiunto la donna che, in stato confusionale, ha raccontato di voler attraversare la superstrada per raggiungere la campagna e proseguire la sua passeggiata mattutina. L'anziana è stata presa in braccio da uno dei poliziotti e fatta accomodare all'interno dell'autovettura di servizio fino all'arrivo di un'ambulanza che l'ha trasportata all'ospedale di Merano, dove la donna era, infatti, già in cura.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA