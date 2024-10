Aveva aggredito dei poliziotti in via Sassari, arrestato 29enne

Gli agenti della Squadra mobile di Bolzano hanno arrestato ieri sera un bolzanino 29enne pluripregiudicato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Bolzano, in quanto deve scontare un anno e sette mesi di reclusione per i reati di resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali volontarie, danneggiamento, evasione e porto d'armi abusivo.

Due anni fa, l'uomo aveva reagito violentemente contro i poliziotti intervenuti in via Sassari a seguito della richiesta di intervento effettuata da alcuni vicini di casa in quanto, benché si trovasse agli arresti domiciliari, l'uomo assieme ad un complice, stava molestando e provocando i residenti dello stabile. All'arrivo delle pattuglie della Squadra "Volanti" della Questura aveva iniziato ad aggredire gli agenti dapprima verbalmente e, quindi, fisicamente, provocando il ferimento di uno di essi.

In considerazione della gravità e persistenza dei comportamenti posti in essere dal condannato, il Questore Paolo Sartori ha disposto l'avvio della procedura finalizzata alla prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

"La ricerca, l'individuazione e l'arresto dei latitanti rappresenta una delle priorità nelle azioni operative della Polizia di Stato - ha commentato il Sartori -, ed è finalizzata a rendere esecutive le Sentenze di condanna emesse dalla Autorità Giudiziaria, assicurando alla Giustizia soggetti che rifiutano di rispettare le leggi del nostro Paese e mettendoli in condizione di intraprendere un percorso rieducativo che possa, una volta espiata le pena, consentir loro di reinserirsi nella collettività".



