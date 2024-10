Inseguimento in via Sanseverino, auto contro il guardrail

Nella mattinata di oggi, una pattuglia della polizia locale di Trento ha notato un'Alfa Romeo Giulietta che, dopo aver percorso via Verdi, ha svoltato a sinistra in via Sanseverino. Trattandosi di una manovra vietata (in quell'incrocio c'è obbligo di svolta a destra), la pattuglia ha fatto segno all'automobilista di accostare. Invece di fermarsi, l'uomo alla guida - un trentenne residente a Levico - ha accelerato e, inseguito dalla polizia locale, ha iniziato a sorpassare pericolosamente le auto in transito.

La corsa della Giulietta - sottolinea una nota - si è interrotta poco più avanti, contro un guardrail di cemento, per fortuna senza coinvolgere altre auto. Uscito praticamente illeso dalla macchina semidistrutta, il trentenne ha spiegato di non essersi fermato all'alt per evitare una sanzione, visto che la sua patente era stata già sospesa in precedenza e lui non avrebbe potuto guidare.

L'automobilista - precisa ancora la nota - è stato multato per aver commesso infrazioni in serie: guida con patente sospesa, svolta vietata, guida contromano, velocità pericolosa e mancata precedenza, per una sanzione cumulativa di 450 euro. A tutto questo si aggiunge la revoca della patente, il fermo del veicolo più una sanzione tra i 2050 e gli 8000 euro che dovrà essere determinata dal Commissariato di Governo.



