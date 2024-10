Spettacolare aurora boreale la scorsa notte in Alto Adige. Intorno alle ore 22 il cielo in varie zone della provincia si è tinto di rosa, così anche al Lago di Caldaro, come documenta una foto pubblicata su Facebook dal meteorologo provinciale Dieter Peterlin. Si tratta - spiega Peterlin - di un fenomeno raro alle nostre latitudini, che comunque poteva già essere osservato sulle Dolomiti lo scorso 10 maggio. Dopo l'ondata di maltempo dei giorni scorsi il cielo ieri sera era particolarmente limpido e l'aurora boreale è stata così osservata anche dall'Oltradige e dalla valle dell'Adige, come confermano diverse foto apparse sui social media.



