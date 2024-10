Protezione civile, la Cittadella nel parco delle Albere a Trento

Il parco Fratelli Michelin nel quartiere delle Albere a Trento si appresta ad accogliere la Cittadella della Protezione civile - sabato 12 e domenica 13 ottobre dalle 9 alle 18 - tra stand, incontri ed esercitazioni con elicotteri e visori per la realtà virtuale. La cittadinanza avrà l'opportunità di scoprire i segreti delle strutture operative che, nel momento del bisogno, intervengono generosamente in aiuto. È iniziato l'allestimento dell'area che sarà inaugurata sabato 12 ottobre alle 9. Secondo quanto stabilito con un'apposita delibera della Giunta provinciale, su proposta del presidente Maurizio Fugatti, il sabato della Settimana della Protezione civile istituita a livello nazionale, è la "Giornata della Protezione civile del Trentino".

I visitatori potranno conoscere gli operatori anche con la campagna "Io non rischio", osservarne i mezzi e indossare degli speciali visori per immergersi nella realtà virtuale della Protezione civile, nell'ambito del progetto europeo Tracenet, che vede il coinvolgimento anche della Fondazione Bruno Kessler.

Questa strumentazione nasce per svolgere esercitazioni da remoto per preparare gli attori coinvolti nella gestione di disastri naturali a livello internazionale. Gli ospiti della Cittadella potranno dunque indossare i visori, che riprodurranno alcuni degli effetti di un'alluvione sulla città di Trento (allagamenti, frane e colate di fango). In questa esperienza, saranno guidati dagli operatori del Servizio Prevenzione rischi e Cue. Momento clou del fine settimana, sarà domenica 13 alle 15 con la simulazione di un soccorso a persone nel fiume Adige, a cura del Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento (Nucleo Saf, Nucleo Sommozzatori, Nucleo Elicotteri e moto d'acqua), che la popolazione potrà seguire dal ponte antistante il parco delle Albere. Nel corso delle due giornate, verranno realizzate attività dedicate ai più piccoli e agli adulti



Riproduzione riservata © Copyright ANSA