Alla trentina Ferrari il premio eccellenze made in Italy

L'azienda trentina Ferrari F.lli Lunelli è una delle 67 aziende che ha ricevuto il Best Managed Companies Award, il premio per le eccellenze imprenditoriali del Made in Italy promosso da Deloitte Private in collaborazione di ELITE-Gruppo Euronext, Piccola Industria Confindustria e con il supporto metodologico e strategico di ALTIS Graduate School of Sustainable Management dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Giunta al settimo riconoscimento consecutivo, Ferrari è tra le aziende "platinum" premiate da Deloitte Private.

"Anche questa settima edizione testimonia la presenza di realtà imprenditoriali eccellenti nel nostro Paese. Tramite l'analisi dei parametri che caratterizzano l'Award e che sono cruciali per la gestione di un'impresa, abbiamo premiato 67 aziende che rappresentano l'eccellenza del nostro tessuto produttivo", spiega Ernesto Lanzillo, partner Deloitte e leader di Deloitte Private dell'area Central Mediterranean.

"In una fase storica in cui l'affermazione di nuove tecnologie sta plasmando nuovi orizzonti e nuove opportunità di business, le organizzazioni devono essere in grado di avere una leadership preparata e attenta a questi nuovi trend, oltre alla capacità dell'intera organizzazione di sapersi adattare e modellare il proprio assetto in virtù delle nuove priorità" afferma Andrea Restelli, partner di Deloitte e responsabile Italia del programma Best Managed Companies.



