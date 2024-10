Tennis: appello Wada; Sinner 'fiducia tutto andrà per il meglio'

"Le tre udienze che ho sostenuto sono state tutte in mio favore e resto fiducioso che tutto si risolverà per il meglio, un esito diverso mi lascerebbe ancor più sorpreso. Non è una situazione in cui mi senta a mio agio, non c'è dubbio, credevo fosse tutto finito e invece non è così e non è facile". Nella prima conferenza stampa in vista del torneo di Shanghai, Jannik Sinner è tornato ancora una volta a parlare dell'appello inoltrato dalla Wada nei giorni scorsi riguardo al caso doping. Una doccia fredda inattesa con cui il n.1 del mondo dovrà convivere per le prossime settimane. "Dell'appello avevo già parlato a Pechino, sono sorpreso ma - aggiunge l'altoatesino mi aspettavo che poteva accadere una cosa simile. E' andata così e resto ancora sorpreso ma continuerò a collaborare come fatto prima".



