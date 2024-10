Caduta sassi sull'Ortles, nessuna persona coinvolta

Sull'Ortles si è verificato nel pomeriggio un crollo di sassi e terra lungo sul versante sopra l'abitato di Trafoi. Non ci sarebbero persone coinvolte. La scarica di materiale si è verificata poco prima delle 18.00. La grossa nuvola di polvere è stata notata da alcuni abitanti. Come conferma all'ANSA il gestore del rifugio Borletti a causa delle cattive condizioni meteorologiche oggi non c'erano alpinisti in zona. Il soccorso alpino di Solda non è stato allertato.

La frana di sassi e ghiaccio si è staccata in un canalone sopra la località Tre Chiese. Già in passato ci sono stati distacchi su questo pendio isolato senza sentieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA