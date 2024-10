Con passaporto 'complottista' in aeroporto, 2 denunciate

Volevano imbarcarsi su un volo per la Spagna con un passaporto 'complottista' fai da te. Sono state bloccate dalla polizia all'aeroporto di Bolzano rimediando una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale ed un foglio di via. Protagoniste della vicenda sono due donne, una 51enne della Val Badia ed una 58enne di Brunico, che si sono presentate allo scalo del capoluogo altoatesino per prendere un volo diretto ad Ibiza, una già munita di biglietto e l'altra con l'intenzione di acquistarlo al momento. Il movimento degli Staatsverweigerer, gli 'obiettori di Stato', ha un certo seguito nel mondo di lingua tedesca.

Durante le consuete procedure di identificazione precedenti l'imbarco, la donna munita di biglietto esibiva agli agenti un cosiddetto "Universal Pass" e, cioè, un "documento autoprodotto" in cui erano riportate le sue generalità. La pretesa che un simile "documento" debba essere riconosciuto deriva dalle posizioni del gruppo "One People I am", presente sia in Italia sia all'estero, che non riconosce l'autorità statale e stampa in proprio presunti documenti di identità, contenenti impronte digitali impresse col sangue.

I poliziotti addetti ai controlli di frontiera, dopo aver cercato di far intendere alle due donne che, senza un documento d'identità valido, non avrebbero potuto imbarcarsi, poiché le due hanno rifiutato di esibire un documento valido per l'espatrio, le hanno accompagnate in questura per l'identificazione. Qui sono state denunciate per resistenza a pubblico ufficiale e ad una di esse sono stati sequestrati circa 20.000 euro in contanti, che la donna stava per trasferire all'estero senza dichiarazione doganale per la somma eccedente quella consentita dalla legge.

Inoltre, il questore, Paolo Sartori, ha emesso nei confronti di entrambe un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Bolzano per i prossimi due anni oltre ad un avviso orale che precede la futura applicazione della sorveglianza speciale.



