Comandante Carabinieri Alto Adige in servizio all'Oktoberfest

Almeno venti chilometri di pattuglia a piedi al giorno - spesso di corsa tra la folla - sono solo un aspetto dell'impegno delle due squadre armate ed equipaggiate di tutto punto di Carabinieri bilingui del Comando provinciale di Bolzano a supporto della sicurezza all'Oktoberfest a Monaco di Baviera. Tra loro anche il comandante provinciale dei Carabinieri di Bolzano, colonnello Raffaele Rivola.

Diversi sono i fermi eseguiti per reati anche piuttosto gravi, che variano dai borseggi, alle risse, alle molestie sessuali. Sia quando i cittadini italiani sono vittime sia quando sono autori dei reati il contributo dell'Arma è fondamentale, come hanno sottolineato i capi delle unità di polizia bavaresi che gestiscono sul campo la sicurezza del più grande evento popolare del mondo, con sei milioni di visitatori.

Soprattutto durante il cosiddetto 'weekend italiano', quello che registra la maggiore affluenza di visitatori dal Belpaese.

"Sono estremamente grato dell'invito e delle attestazioni di stima per l'operato dell'Arma. Seguire e partecipare alle operazioni sul terreno a fianco dei colleghi tedeschi e dei miei Carabinieri è una opportunità straordinaria per valutare congiuntamente l'efficacia delle modalità di intervento", ha dichiarato Rivola.

Dopo essere stato ricevuto dai vertici della struttura di sicurezza e aver visitato la Wiesnwache, la stazione di polizia allestita specificamente per l'evento, al colonnello Rivola è stato offerto di partecipare personalmente a diversi interventi fino alla chiusura dell'evento a notte fonda: "Non è stata certamente la classica visita di protocollo. Correre tra un intervento e l'altro e svolgere personalmente accertamenti, mi ha permesso di apprezzare l'impegno richiesto ai nostri operatori e l'elevato livello di professionalità della polizia bavarese, con la quale l'Arma ha da sempre rapporti diretti di cooperazione".

Una è la raccomandazione che Rivola si sente di formulare a tutti i cittadini italiani che si recano a Monaco: "L'Oktoberfest è un evento sicuro. Le regole esistono però all'Oktoberfest come ovunque. Bisogna sempre essere collaborativi quando si viene in contatto con gli operatori di polizia, che garantiscono i massimi standard di efficienza e rispetto dei diritti del cittadino".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA