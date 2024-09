"Le schiacciate", Laura Turuani racconta la vita delle 50enni

Alla soglia dei cinquant'anni le donne di oggi si ritrovano letteralmente "schiacciate" dalla fatica che le assale da ogni parte. Nate tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta, hanno corso per tutta la vita, cercando sempre di dare il meglio, e ora si sentono travolte, stravolte, arenate. I figli adolescenti, l'arrivo della menopausa, i bilanci di coppia non sempre positivi, le asperità del lavoro, i genitori anziani, sempre meno autonomi e più bisognosi di aiuto.

Laura Turuani racconta nel suo libro "Le schiacciate. Vivere a testa alta a cinquant'anni tra lavoro, figli adolescenti e genitori anziani" questa condizione tutta femminile a partire dalle storie raccolte nel suo lavoro di psicoterapeuta. La psicologa e psicoterapeuta presenta il suo libro edito da Solferino domani alle ore 18.00 alla Nuova Libreria Cappelli di Bolzano. Modera l'incontro Sara Ferrazzi.

"Perché la vita, in questo tratto di strada, richiede pazienza e resilienza, che insieme aiutano a trovare un nuovo equilibrio con sé stesse e con gli altri", è convinta Turuani che è socia dell'Istituto Minotauro di Milano, docente presso la scuola di specializzazione in psicoterapia psicoanalitica dell'adolescente e del giovane adulto del Minotauro, ha insegnato all'Università degli Studi di Padova e all'Insubria di Varese. Si occupa di adolescenti e adulti nell'area della clinica, della ricerca e della formazione. Tra le sue pubblicazioni: Nuovi Principi e Principesse con Elena Riva, Sofia Bignamini e Lisa Julita (FrancoAngeli 2020), Mamme avatar con Davide Comazzi (Bur 2015), Narciso innamorato con Gustavo Pietropolli Charmet (Bur 2015), Sempre in contatto con Matteo Lancini (FrancoAngeli 2009).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA