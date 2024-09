Kompatscher, 'riduzione protezione lupo primo passo importante'

"Dopo anni di impegno, la maggioranza degli Stati membri dell'Ue ha votato a favore del declassamento dello status di protezione del lupo: si tratta di un primo importante passo verso una regolamentazione efficace della popolazione di lupi". Lo ha dichiarato il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher.

"Si tratta di un importante presupposto per garantire a lungo termine la gestione dei pascoli alpini e dei territori montani - ha aggiunto il presidente altoatesino - È il risultato di un lavoro congiunto e transfrontaliero".

"La ragione e l'obiettività hanno prevalso su altri ragionamenti", ha sottolineato l'assessore provinciale all'agricoltura, Luis Walcher, che esprime preoccupazione per la diffusione dei lupi. "Non vengono attaccati solo gli animali da allevamento. I lupi si avvicinano sempre più all'uomo - osserva l'assessore - Ed è proprio per questo che i lupi dovrebbero essere meno protetti in futuro". Walcher ha anche sottolineato "l'importanza del lavoro di rete con il deputato Herbert Dorfmann e il senatore Meinhard Durnwalder".

"Ora è importante proseguire sulla strada intrapresa per declassare lo status di protezione del lupo in seno al Comitato permanente della Convenzione di Berna", ha concluso Walcher.





