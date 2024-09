Alluvione: volontari della Caritas trentina andranno a Faenza

Una decina di volontari trentini, coordinati dalla Fondazione Caritas Diocesana, saranno a Faenza nel prossimo fine settimana per aiutare le popolazioni colpite dall'alluvione. I volontari, provenienti da zone diverse del Trentino, partiranno nella serata di venerdì 27 settembre per operare nelle giornate di sabato e domenica, mettendosi a disposizione della Caritas faentina.

Un'analoga missione solidale della Caritas diocesana - si legge in una nota dell'Arcidiocesi di Trento - era stata attivata nel giugno 2023. Come avvenuto l'anno scorso, anche quest'anno i volontari si adopereranno per liberare dal fango i piani interrati delle abitazioni e per distribuire i viveri e i generi di prima necessità.



