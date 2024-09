Relegava in suo cane in una gabbia, denunciato

Relegava il suo cane in una gabbia.

Per l'uomo è scattata una denuncia da parte dei carabinieri di Cembra, mentre l'animale è stato affidato al canile di Trento.

Tutto è partito da alcune segnalazioni giunte ai militari che riferivano di continui lamentii di un Rottweiler ristretto per tutto il giorno in una piccolissima gabbia (70 cm x 45 cm). Da lì sono iniziati gli accertamenti dei carabinieri: il cane viveva in pessime condizioni, malnutrito e costretto tutto il giorno in quello spazio angusto. Gli elementi raccolti - informa l'Arma - hanno consetito al magistrato di turno di emettere un decreto di sequestro preventivo dell'animale, eseguito nel pomeriggio di venerdì 20 settembre dai carabinieri coadiuvati dai vigili del fuoco volontari, da un medico veterinario e da un accalappiacani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA