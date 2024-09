Nuova stazione autostradale Ala Avio, varato il ponte sul Biffis

Alle 10.45 di questa mattina è stato varato il primo ponte, quello a sud, sul canale Biffis, elemento chiave della configurazione viabilistica della nuova stazione autostradale Ala-Avio, in provincia di Trento.

Nonostante la mole dell'impalcato metallico, per completare le operazioni di varo sul canale Biffis sono stati sufficienti solo dieci minuti. Il manufatto, del peso di 150 tonnellate e lungo 36 metri, è stato assemblato nelle scorse settimane nella vicina area di cantiere della nuova stazione autostradale di Ala Avio. Adeguatamente imbragato, il cassone è stato sollevato da un'autogru tralicciata della portata nominale di 600 tonnellate e posato a circa 38 metri dalla gru stessa.

Nel giro di 24 ore verrà posato, seguendo lo stesso schema, anche un secondo identico ponte, il ponte nord, necessario per la peculiare configurazione studiata per superare le criticità dell'attuale attraversamento del Biffis: al posto del semplice ponte di ridotte dimensioni trasversali oggi in funzione è stata immaginata una rotatoria di forma ellittica.

Proseguiranno - si legge in una nota - anche i restanti lavori necessari a finalizzare l'opera, portata avanti pure in assenza della nuova concessione: la stazione e il Centro per la Sicurezza Autostradale verranno ampliati e potenziati con un intervento pensato per inserirsi in maniera armoniosa nel paesaggio e seguendo i più moderni standard di efficienza energetica degli edifici, le piste della stazione passeranno da 3 a 6 e si renderanno disponibili due parcheggi, uno per gli utenti (50 stalli) e uno a servizio della stazione e del Csa. Il tutto senza interferire con l'operatività della stazione, che è rimasta e rimarrà aperta.



