Segonzano, completata ristrutturazione del ponte sul Rio Regnana

Dopo poco più di un anno sono stati conclusi i lavori di ristrutturazione del ponte sul Rio Regnana, lungo la strada provinciale Fersina Avisio, nel comune di Segonzano. L'opera - si legge in una nota della Provincia di Trento - è stata consegnata ufficialmente questa mattina alla presenza del presidente Maurizio Fugatti, del sindaco di Segonzano Pierangelo Villaci, del presidente della Comunità Valle di Cembra Simone Santuari, del direttore dell'Ufficio opere stradali della provincia Paolo Nicolussi Paolaz, di alcuni tecnici provinciali e dei lavoratori della ditta esecutrice.

Il progetto di ristrutturazione, sviluppato dall'ingegnere Michele Martinelli, ha riguardato la riparazione delle parti più danneggiate e il miglioramento sismico dell'intera struttura. È stata realizzata una nuova piastra in cemento armato rinforzata con micropali, migliorando la stabilità e aumentando la larghezza della carreggiata da 7,30 a 7,50 metri. Sono stati aggiunti anche nuovi elementi per migliorare la fruibilità dell'opera, tra cui un tratto di marciapiede, nuove barriere stradali e parapetti in legno.

"L'attenzione della Giunta per la viabilità delle valli è sempre alta. Questo intervento in particolare restituisce alla comunità un'opera completamente ristrutturata, con l'allargamento della sede stradale e marciapiede su entrambi i lati, per assicurare anche al transito pedonale massima sicurezza", ha spiegato Fugatti, che ha annunciato anche lo stanziamento di due milioni di euro per la realizzazione di un altro tratto di marciapiede che collegherà il ponte alla zona delle Piramidi di Segonzano e al paese. "Ad ottobre - ha chiarito - nell'aggiornamento del Documento di programmazione degli interventi troverà posto anche questa nuova opera".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA