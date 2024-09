Maltempo, la Protezione civile trentina torna in Emilia Romagna

La Protezione civile del Trentino interviene in via preventiva in Emilia Romagna, in vista dell'ondata di maltempo che, a partire dalla prossima notte, potrebbe colpire le province di Forlì-Cesena e Faenza. I nuclei di intervento, composti da una ventina di operatori, raggiungeranno nella serata di oggi le aree interessate per possibili operazioni di soccorso acquatico e di pompaggio in caso di allagamenti.

Sono coinvolti - si apprende - gli operatori dei vigili del fuoco volontari e permanenti, del Dipartimento di Protezione civile, foreste e fauna e del Servizio prevenzione rischi e Cue della Provincia.

L'iniziativa è promossa dal Dipartimento trentino in sinergia con il Dipartimento nazionale e coinvolge anche le Regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia e Toscana.

La Protezione civile del Trentino era già intervenuta lo scorso anno in Emilia Romagna, assieme alle altre Regioni italiane, per le attività di soccorso nell'ambito dell'alluvione che aveva interessato il territorio dell'Emilia Romagna.



