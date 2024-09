Salve due tedesche in difficoltà per la neve a passo dell'Orsa

Due escursioniste tedesche del 1994 e del 1996 sono state soccorse nella tarda mattinata di oggi nel gruppo delle Pale di San Martino, sul confine tra Trentino e Veneto. Le due donne stavano percorrendo il sentiero 707 quando, in prossimità del passo dell'Orsa a 2.300 metri di quota, hanno chiesto aiuto al Numero Unico per le Emergenze 112 intorno alle 11.15, perché in difficoltà a causa della neve presente sul sentiero e del vento, probabilmente dopo aver sbagliato traccia.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l'intervento dell'elicottero che è volato in quota e, nonostante il vento, è riuscito a verricellare sul posto il Tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico. Con una successiva rotazione, un secondo operatore della Stazione di Primiero è stato elitrasportato in quota, per dare supporto nelle operazioni di recupero. Le due escursioniste sono state raggiunte dai soccorritori e protate a bordo con il verricello, per poi essere trasferite a Fiera di Primiero e affidate agli operatori della Stazione locale. Illese, non hanno avuto bisogno di alcun ricovero in ospedale.



