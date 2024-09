Serie B: Reggiana-Sudtirol visibile su DAZN anche gratuitamente

DAZN ha scelto il match settimanale di Serie B da trasmettere in modalità gratuita: per il quinto turno di campionato sarà lo scontro tra Reggiana e Sudtirol.

In programma domenica 15 settembre alle 15.00, la partita vedrà le due squadre cercare la vittoria dopo le sconfitte incassate rispettivamente contro Pisa e Brescia. I tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA