Sinner, titolo per mia zia, non so per quanto ancora ci sarà

"Questo titolo per me vuol dire tantissimo, l'ultimo periodo per me davvero non è stato facile, il mio team mi ha sostenuto ogni giorno, mi è stato vicino. Io amo il tennis, mi sono allenato tanto per questi palcoscenici, ma oltre il campo c'è una vita e voglio dedicare questo titolo a mia zia, perché non sta bene e non so per quanto ancora rimarrà nella mia vita. Ed è bellissimo dividere con lei questo momento, è stata una persona importante per me. Auguro a tutti la salute, anche se è un augurio che non si può fare sempre". Così un Jannik Sinner visibilmente emozionato, si rivolge al pubblico dll'US Open, prima di essere premiato d Andrè Agassi.



