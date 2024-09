Allerta meteo in Trentino Alto Adige, Kolors rinviano concerto

La Protezione civile di Trento ha attivato l'allerta gialla e consiglia ai cittadini di osservare prudenza per il rischio di temporali improvvisi e conseguenti ruscellamenti o problemi alla viabilità. A causa delle avverse condizioni meteo, in accordo con gli artisti, in particolare con i The Kolors, che avrebbero dovuto esibirsi alla Trentino Music Arena, la giornata di Ragazzi in festa è stata spostata a domenica 15 settembre. La Provincia di Bolzano ha invece emesso l'allerta arancione per il capoluogo e la Bassa Atesina.

Dal pomeriggio le precipitazioni potrebbero essere a tratti intense, accompagnate da temporali. La fase più intensa è attesa indicativamente dalle 16 alle 22 di oggi, quando potrebbero cadere 20 millimetri di pioggia all'ora. Dopo una temporanea attenuazione o esaurimento delle precipitazioni nella prossima notte, al mattino di domani, lunedì 9 settembre, si svilupperanno rovesci e temporali in moto verso Est-Nord-Est.

Entro le ore centrali di lunedì sono attese cumulate medie di pioggia pari a 30 - 60 mm ma localmente saranno possibili accumuli superiori a 90 mm. Dalle ore centrali di lunedì e soprattutto martedì, 10 settembre, il tempo migliorerà ma mercoledì, 11 settembre, una nuova perturbazione si avvicinerà da Ovest.



