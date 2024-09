Ruba a un bar di via Belenzani, denunciato dai carabinieri

I carabinieri di Trento hanno denunciato per furto un 30enne di origini ucraine già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio. Il 30enne era stato individuato dai militari come il responsabile del furto dello scorso 29 agosto al ristorante "Sapori Mediterranei" di via Sanseverino, a Trento.

Era l'alba di ieri - informa l'Arma - quando il 30enne è entrato di nuovo in azione, prendendo di mira un bar di via Belenzani. Dopo essersi introdotto all'interno del locale è riuscito a rubare circa 200 euro di fondo cassa per poi darsi alla fuga. Allertati dai proporietari dell'esercizio, i carabinieri della sezione radiomobile sono giunti sul posto per un sopralluogo, coadiuvati anche dalla sezione rilievi del nucleo investigativo del Comando provinciale dei carabinieri.

Mentre i militari erano intenti a repertare alcuni elementi utili alle indagini e a visionare i filmati della videosorveglianza del locale, hanno scorto il 30enne che passava a piedi davanti al bar in cui aveva fatto incursione poco prima.

L'uomo è stato rincorso lungo via Belenzani, fermato e accompagnato presso gli uffici dei carabinieri di via Barbacovi.





