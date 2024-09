Incontro tra i presidenti dei Consigli provinciali dell'Euregio

I presidenti dei Consigli provinciali di Tirolo, Alto Adige e Trentino Sonja Ledl-Rossmann, Arnold Schuler e Claudio Soini hanno discusso a Innsbruck dei temi del Dreier Landtag che si svolgerà l'11 e il 12 giugno 2025 a Merano.

Prima della Seduta congiunta sono da organizzare le sedute preparatorie della Commissione interregionale e da stabilire le procedure da seguire durante la sessione plenaria. In merito - si legge in una nota - i tre presidenti dei Parlamenti provinciali hanno concordato che verrà mantenuta la regola già praticata negli anni precedenti di presentare una mozione principale e altre sei mozioni per ognuna delle Assemblee.

"Sono lieta che anche i miei colleghi Arnold Schuler e Claudio Soini, eletti l'anno scorso, tengano alle regolari riunioni presidenziali, e che si possano così intensificare ulteriormente le strette relazioni tra i nostri tre Parlamenti provinciali", ha commentato Ledl-Rossmann.

"Sarà il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano ad organizzare il prossimo Dreier Landtag, l'11 e 12 giugno 2025 a Merano", così il presidente del Consiglio provinciale di Bolzano Arnold Schuler: "Nell'incontro preparatorio di oggi, abbiamo concordato tra l'altro le prossime tappe, in modo da assicurare la buona riuscita dell'importante appuntamento".

Il presidente Claudio Soini ha espresso il pieno appezzamento per il percorso collaborativo transfrontaliero che prosegue e ha indicato nel 2 dicembre prossimo un appuntamento tra presidenti a Trento, utile sulla via che porta all'assise meranese dell'anno prossimo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA