A Vermiglio munita di radiocollare una femmina di orso

"Un esemplare femmina di orso è stato catturato nella notte, munito di radiocollare e quindi rilasciato. L'operazione è stata effettuata dal Corpo forestale trentino nell'ambito delle attività di monitoraggio su possibili orsi problematici". Lo comunica il Servizio faunistico della Provincia di Trento in una nota.

"La trappola a tubo è scattata verso la mezzanotte in Alta Val di Sole, nel comune di Vermiglio: all'interno si trovava una femmina adulta non accompagnata da piccoli. L'analisi genetica per l'identificazione dell'orsa è stata affidata alla Fondazione Edmund Mach; su questo esemplare al momento non sono comunque noti elementi di criticità. Proseguono intanto le attività sull'altopiano della Paganella per munire di radiocollare anche l'orso confidente M91", si legge nella nota della Provincia di Trento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA