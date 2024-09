Trasportava 1,6 kg di cocaina, arrestato cittadino albanese

Un cittadino albanese, da molti anni residente in provincia di Brescia, è stato arrestato da militari della Guardia di finanza di Bolzano per il possesso di 1,6 kg di cocaina.

L'uomo, con piccoli precedenti di polizia, fermato da una pattuglia nei pressi del centro commerciale Twenty durante un'ordinaria attività di controllo, non ha saputo spiegare con convinzione il motivo della sua presenza a Bolzano. Inoltre, una rapida ispezione dell'abitacolo della vettura ha evidenziato che i sedili erano stati cosparsi di profumo, espediente spesso utilizzato per confondere il fiuto dei cani antidroga.

Controllando il vano porta bagagli, le fiamme gialle hanno rinvenuto un oggetto metallico di forma allungata nascosto sotto la tappezzeria dell'auto che si è rivelato, poi, una vera e propria "chiave" che, inserita in un piccolo foro presente su una paratia laterale, azionava un congegno meccanico che dava accesso ad un doppio fondo. Qui, i militari hanno trovato due panetti di droga che, sottoposta ad analisi, è risultata essere cocaina, per un peso di circa 1,6 kg.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA