L'Università di Trento inaugura nuova struttura per la ricerca

L'Università di Trento ha inaugurato nel compendio di Progetto Manifattura, a Rovereto, la nuova struttura dell'ateneo che sarà adibita ad attività di ricerca.

Erano presenti questa mattina all'inaugurazione dell'edificio 10 - questo il suo nome - il rettore dell'Università Flavio Deflorian, la sindaca di Rovereto Giulia Robol e l'assessore all'Università e ricerca Achille Spinelli. L'edificio è stato progettato per ospitare alcune delle attrezzature di grandi dimensioni e di alto valore scientifico nel campo della neuroimaging finora dislocate in altre sedi dell'ateneo, tra Mattarello e Rovereto. Al momento - si legge in una nota - l'edificio 10 è l'unica struttura in Italia dotata di attrezzature e facilities di alto livello interamente dedicata alla ricerca di base nel campo delle neuroimmagini.

"L'inaugurazione di oggi segna l'avvio di una nuova e promettente fase di crescita per l'Università e le attività di ricerca del CIMeC", ha spiegato il rettore Deflorian. "Questi spazi, moderni e sostenibili, ospiteranno presto attrezzature all'avanguardia, laboratori e personale altamente qualificato, promuovendo una ricerca d'eccellenza che stimolerà innovazione e sviluppo in tutto il territorio. Ringrazio il Comune di Rovereto per il supporto all'Università, la Provincia autonoma di Trento per il contributo finanziario al progetto, e tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo nuovo edificio".

I lavori nell'area, di oltre 3.300 metri quadrati, sono partiti nel settembre del 2021 e sono stati ultimati a febbraio 2024. Da allora è iniziato l'allestimento degli arredi e l'avvio del trasferimento delle attrezzature di ricerca, operazione che è ancora in corso e che durerà ancora alcuni mesi. I costi di costruzione ammontano a 7,2 milioni, sostenuti dall'ateneo avvalendosi di risorse della Provincia di Trento nell'ambito del Programma di edilizia universitaria.



