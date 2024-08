Vog Products registra un fatturato di 149 milioni di euro

Vog Products, l'organizzazione leader nella produzione di prodotti trasformati a base di mela, ha registrato nell'ultimo esercizio un fatturato di 149 milioni di euro (anno precedente: 129,7 milioni di euro), raggiungendo così un nuovo record storico. Parallelamente alla crescita del fatturato, si è registrato un aumento del volume di liquidazione ai soci (le organizzazioni di produttori Vog e Vip e 17 cooperative frutticole altoatesine) a 63,5 milioni di euro (anno precedente: 48,6 milioni di euro).

Nonostante le minori quantità di materia prima rispetto all'anno precedente, compreso un calo delle mele biologiche, Vog Products è riuscita ad aumentare il fatturato in tutti i settori aziendali, come si legge in una nota. Nel segmento B2B, le categorie concentrato e succo diretto hanno registrato sviluppi particolarmente positivi, così come i prodotti surgelati e la purea di mele. Anche nel segmento dei beni di consumo (B2C), l'azienda ha acquisito nuovi clienti ed è entrata in nuovi mercati. I prodotti finiti ("Leni's") e il sidro di mele ("Alpl") hanno riscosso un'ottima accoglienza. Il risultato finale favorisce le cooperative associate, che beneficiano di un volume di liquidazione aumentato a 63,5 milioni di euro. I prezzi di liquidazione variano tra 20,5 centesimi/kg per le mele da succo di varietà miste e 58 centesimi/kg per le mele da pelatura bio. Vog Products persegue una strategia chiara di valorizzazione, con l'obiettivo di offrire ai soci un valore aggiunto a lungo termine attraverso la produzione di prodotti di qualità. Il 24 ottobre il progetto di bilancio sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale.



