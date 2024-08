Pubblico impiego, 151,7 milioni per gli arretrati 2022 e 2023

La Giunta provinciale di Trento ha deliberato lo stanziamento di 151,7 milioni di euro per la chiusura della trattativa negoziale relativa agli arretrati del 2022 e del 2023 del contratto del pubblico impiego. Ad essere interessati dalla misura sono i comparti delle autonomie locali, della scuola, della sanità e della ricerca. Dei 151,7 milioni - informa la Provincia di Trento in una nota - 134,7 sono destinati al biennio 2022-2023 e 17 rappresentano "una tantum" per la revisione dell'ordinamento professionale-trattamento accessorio delle aree non dirigenziali dei comparti autonomie locali, scuola e sanità per l'anno 2023.

"Abbiamo avviato un percorso di legislatura che intende valorizzare il capitale umano che opera nei servizi pubblici provinciali. Il provvedimento odierno dà concretamente seguito ad uno degli impegni assunti con il Protocollo d'intesa sottoscritto lo scorso 24 giugno con le organizzazioni sindacali per la chiusura del triennio 2022-2024 e per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego 2025-27. Su questo fronte i tavoli sono già convocati e l'auspicio è di concludere il percorso contrattuale entro settembre 2024", afferma il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti.



