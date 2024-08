Vittoria in rimonta per Jannik Sinner, numero 1 del ranking Atp, nel match d'esordio agli US Open contro lo statunitense Mackenzie McDonald (n.140).

L'altoatesino, apparso contratto all'inizio del match, perde il primo set 2-6 poi s'impone con un perentorio 6-2, 6-1, 6-2 e si qualifica per il secondo turno.



