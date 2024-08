La regina del fado Carminho apre i Suoni delle Dolomiti

Mercoledì 28 agosto a Malga Tassulla, nelle Dolomiti di Brenta, prende il via la 29/a edizione dei Suoni delle Dolomiti, il festival che porterà in alta quota musicisti di ogni genere, accomunati dalla voglia di far ascoltare la propria musica immersi nella natura.

Protagonista dell'appuntamento inaugurale, che inizierà alle 12, sarà la cantante portoghese Carminho, nome d'arte di Maria di Carmo de Carvhalho Rebelo de Andrade, "regina" del fado.

Due giorni dopo, sabato 31 agosto (ore 12) saranno i pascoli attorno a Malga Canvere, in Val di Fiemme, affacciati sulle cime delle Pale di San Martino e di fronte alla foresta di Paneveggio, ad accogliere i "Die Cellisten des Mozarteum Salzburg", sette allievi dell'Università di Salisburgo guidati dal loro Maestro, Giovanni Gnocchi, solista di fama internazionale e docente al Mozarteum dal 2013.

Saranno ospiti dei Suoni delle Dolomiti anche i Bandakadabra (il 3 settembre in località Tresca, nel Gruppo Cornacci); Alessandro 'Asso' Stefana, Mario Brunello e Pietro Brunello (il 4 settembre a Passo Rolle); Micah P. Hinson e Alessandro 'Asso' Stefana (il 6 settembre a Prati Col nelle Pale di San Martino); Clarissa Bevilacqua e Vicki Powell (il 7 settembre a Col Bel nel Gruppo dei Monzoni); Camerata Rco (l'8 settembre a Prà Castron di Flavona nelle Dolomiti di Brenta); Faraualla (il 10 settembre a Malga Vallesinella Alta); Lana Kos, Raffaele Abete e I Solisti di Verona (il 13 settembre a Villa Welsperg in Val Canali); Quartetto Arod (il 14 settembre ai Laghi di Bombasèl nel Lagorai); Foy Vance (il 15 settembre a Bait del Germano in Paganella); Raphael Gualazzi (il 17 settembre a Malga Brenta Bassa); Gurdjieff Ensemble (il 19 settembre al Rifugio Roda di Vael); Renaud Garcia-Fons Trio (il 21 settembre a Sagron-Mis in località Giasenei); Sarah Willis & The Sarahbanda (il 22 settembre a Camp Center nelle Dolomiti di Brenta); Paolo Conte Legacy (il 25 settembre al rifugio Fuciade); Potenziali Evocati Multimediali (il 28 settembre in località Tresca nel Gruppo Cornacci); e Roberto Vecchioni (il 29 settembre al Rifugio Micheluzzi sul Sassolungo).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA