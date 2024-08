Al via indagini ambientali al cavalcavia di Nassirya a Trento

Prendono il via oggi e proseguiranno per le prossime due settimane le indagini ambientali nelle aree di proprietà del Comune di Trento adiacenti alla Fossa primaria di Campotrentino, sia all'interno del perimetro del Sin sia nell'area prossima al cavalcavia dei caduti di Nassirya. Nei prossimi giorni verranno effettuati otto carotaggi fino a una profondità di 15 metri, con successivi campionamenti ambientali. Il Comune di Trento ha stanziato 104.000 euro per le operazioni.

Alcune parti delle aree oggetto dell'indagine, in particolare l'area Sin Trento Nord, sono state usate come spazio destinato a cantiere dal servizio opere ambientali dell'Agenzia provinciale per le opere pubbliche (Apop) nell'ambito di bonifica delle rogge demaniali, secondo un progetto coordinato dalla Provincia e approvato dal Ministero nel 2005.

Durante le attività di bonifica - segnala il Comune di Trento in una nota - "è emersa la presenza di un materiale fluido altamente viscoso, caratterizzato come morchia catramosa.

Il problema è stato riscontrato in particolare nel punto in cui la Fossa primaria intubata di Campotrentino scarica nel tratto a cielo aperto e comunque nella limitrofa area Sin comunale".

A seguito di questa scoperta e dell'ordinanza del sindaco del luglio 2023, in accordo con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (Appa) è stata decisa una campagna di indagini integrative sui terreni interessati dal fenomeno e sulle aree circostanti. "L'obiettivo - spiega ancora il Comune di Trento - è ampliare la conoscenza dello stato di contaminazione delle aree comunali Sin con ulteriori sondaggi rispetto a quelli svolti nel 2005 e verificare le caratteristiche ambientali delle aree limitrofe prossime al cavalcavia dei Caduti di Nassirya".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA