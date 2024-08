Violenta lite in famiglia a Bolzano, intervento della polizia

Nel corso dell'ennesimo litigio tra madre e figlio, quest'ultimo ha brandito un coltello da cucina per poi rinchiudersi in bagno minacciando di togliersi la vita. Sul posto, allertati dalla madre, sono intervenuti i poliziotti della squadra volante della polizia di Stato di Bolzano. L'episodio si è verificato nella mattinata di ieri nel quartiere Don Bosco.

Agli agenti - fa sapere la questura di Bolzano - la donna ha riferito di essere particolarmente scossa per quanto accaduto: nell'abitazione infatti erano presenti anche i suoi anziani genitori. I poliziotti si sono quindi recati nel punto indicato dalla donna, il garage della casa, dove il figlio si era allontanato dopo la lite. Alla vista dei poliziotti il giovane si è rinchiuso nell'auto, rifiutando qualsiasi dialogo con gli agenti, che solo dopo molti tentativi sono riusciti a convincerlo a parlare. Il giovane ha confermato il litigio, frutto di dissidi che si protraggono da diverso tempo. Al culmine della lite, ha riferito, aveva preso un coltello da cucina e si era rinchiuso in bagno minacciando il suicidio. Alla fine i poliziotti sono riusciti a convincere il giovane a uscire dall'auto e hanno atteso l'arrivo del personale sanitario, che ha prestato assistenza agli inquilini della casa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA