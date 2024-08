Qualità governance europea, Fvg, Liguria,Trentino sopra media Ue

Lo European Quality of Government Index misura la qualità percepita della governance a livello regionale, basandosi su un'indagine su 135 mila europei volta a indagare la percezione di corruzione, imparzialità e qualità dei servizi pubblici. Il Nord Europa, la Germania e la Francia sono sopra la media dell'Ue, mentre Italia, Europa orientale e parte della Spagna sono sotto la media.

In Italia solo il Friuli Venezia Giulia, la Liguria e il Trentino Alto Adige sono sopra la media dell'Ue, mentre Molise e Sicilia sono le due regioni con il dato peggiore. Lo rileva il profilo You Trend di Instagram che pubblica una parte del report, su fonte Università di Goteborg.



