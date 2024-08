La scorsa notte verso l'1.45 un furioso incendio ha distrutto un fienile in via Mulini a Tesero, in Trentino. Sono intervenuti i corpi dei vigili del fuoco volontari di Tesero, Cavalese, Panchiá, Ziano di Fiemme, Carano, e successivamente il corpo permanente di Trento. L'incendio è stato domato in circa 2 ore, evitando che le fiamme si propagassero agli edifici vicini.



