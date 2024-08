Trentino-Alto Adige vince premio 'Regione a misura di giovani'

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è stata insignita del premio europeo "Most Youth Friendly European Region" (MYFER) dell'Assemblea delle Regioni d'Europa (ARE) per il progetto europeo di educazione alla cittadinanza attiva "Schools Beyond Regions and Borders/Scuole oltre le regioni e i confini", che la Regione sostiene dal 2021 in convenzione con il Dipartimento di lettere e filosofia dell'Università di Trento sotto la supervisione scientifica del professor Michele Nicoletti.

Il progetto della Regione - si legge in una nota - si è aggiudicato il premio di quest'anno ex aequo con un progetto presentato dalla Regione croata di Krapina e dello Zagorje.

Coordinata dai professori Giuseppe Zorzi e Daniela Ferrari del Liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Trento, l'iniziativa ha l'obiettivo di favorire lo scambio di saperi e buone pratiche di educazione alla cittadinanza attraverso cicli tematici semestrali online in lingua inglese rivolti a tutte le scuole partner e con successivi approfondimenti delle stesse tematiche in classe. Al termine di ogni anno scolastico, delegazioni di studenti e insegnanti di ogni Paese si incontrano in Trentino-Alto Adige per presentare i loro lavori e sperimentare di persona il sogno di un'Europa "unita nella diversità". La rete attualmente è costituita da 32 scuole secondarie di 12 Paesi europei; ne fanno parte dieci istituti del Trentino-Alto Adige. La particolarità del network è che è allargato anche a Paesi che fanno parte dell'Europa allargata, come la Bosnia-Erzegovina: questo è stato uno degli elementi più apprezzati dalla giuria che ha conferito il riconoscimento.





