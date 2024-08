Brucia legnaia in Alto Adige, ingenti i danni ma nessun ferito

I vigili del fuoco volontari di Prato allo Stelvio sono intervenuti questa mattina poco dopo le 10 per spegnere l'incendio di una legnaia a Agumes. Il rogo, le cui cause sono in corso di accertamento, si è propagato velocemente ed ha rischiato di coinvolgere anche il fienile. I lavori di spegnimento sono stati impegnativi e i volontari sul posto hanno scongiurato che le fiamme si propagassero ulteriormente, ma i danni sono comunque stati ingenti. Sono proseguiti per circa due ore i lavori di bonifica post intervento. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, la causa dell'innesco al momento non é ancora nota



