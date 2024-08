Furgone pieno di e-bike rubate, inseguimento nella notte a Laces

I carabinieri di Silandro questa notte, grazie ad una pattuglia della stazione dei carabinieri di Laces, hanno intercettato un furgone con targa svizzera, oggetto di furto, che non si è fermato all'alt che gli era stato imposto. Ne è seguito un inseguimento che si è concluso all'altezza della frazione di Corces, dove il conducente del furgone ha abbandonato il mezzo per dileguarsi nelle campagne.

Il furgone è risultato carico di biciclette elettriche che erano state rubate quella stessa notte in territorio Svizzero in un negozio di articoli sportivi. Il valore delle e-bike ammonta a Euro 50.000.

L'attività svolta dai carabinieri di Laces, che ha consentito di intercettare il furgone e le biciclette oggetto di furto, si inserisce in un quadro di più ampio respiro di prevenzione e repressione quotidiane di reati in genere disposta dal comandante provinciale dei carabinieri di Bolzano col. Raffaele Rivola. In occasione del ferragosto, infatti, sarà potenziata l'attività di controllo del territorio con 90 servizi esterni auto e moto. I servizi sul territorio avranno l'apporto di un velivolo del 3° nucleo elicotteri dei carabinieri di Bolzano, il quale sorvolerà i punti critici dell'esodo di ferragosto, così i carabinieri.



