Violento con la moglie, espulso e scortato in Albania

Con ordinanza del questore di Bolzano, Paolo Sartori, un cittadino albanese, H.E. di 42 anni è stato espulso ed imbarcato su un volo in partenza da Milano Malpensa ed atterrato a Tirana, dove è stato consegnato da agenti dell'ufficio immigrazione della questura alla polizia di frontiera albanese.

All'uomo, lo scorso mese di giugno, il questore aveva ritirato il permesso di soggiorno poiché era stato condannato dal tribunale di Bolzano a 2 anni di reclusione per atti di violenza fisica e morale, minacce di morte e maltrattamenti di vario genere commessi ai danni della moglie, anche durante le gravidanze, fra il 2008 ed il 2022.

Proprio nel 2022 la donna aveva trovato il coraggio di lasciare il marito e trasferirsi con i figli in una struttura protetta, mentre nel 2024 H.E. è stato rinviato a giudizio per aver violato gli obblighi di assistenza familiare e per atti persecutori ai danni dell'ex moglie. Per questa ragione gli era stato imposto il divieto di avvicinamento e di contatto con la donna, con l'applicazione del braccialetto elettronico. In seguito, poi, era stato arrestato su ordine di carcerazione e scarcerato da pochi giorni. Uscito da carcere è stata quindi disposta l'espulsione ed è stato scortato in Albania.



