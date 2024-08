Weekend con temperature massime sopra i 35 gradi in Trentino

Fine settimana caratterizzato da tempo stabile con temperature sopra la media a tutte le quote in Trentino e il rischio - specie in montagna - di "temporali di calore" estivi, temporali a tutti gli effetti dovuti agli elevati valori termici. La prossima notte, riporta Meteotrentino, la quota dello zero termico sarà prossima o poco superiore a 5.000 metri, valore decisamente elevato che non tutti gli anni viene raggiunto in Trentino. Le temperature saranno quindi superiori alla media soprattutto in montagna con minime che, notti tropicali nei fondovalle più bassi, cioè minime a 20 gradi e massime superiori a 35 gradi nelle zone poco ventilate. Questo fino a martedì, quando l'afflusso di aria via via meno calda determinerà un progressivo calo delle temperature specie in montagna.

Anche se a Trento Laste, nei prossimi giorni, sono previste temperature massime vicine a 35 gradi, probabilmente non verrà superata la massima del 21 agosto 2023 che fu di 37,1 gradi, lontano dal record assoluto di 39 gradi misurato due volte: l'11 agosto 2003 e il 15 agosto 1974.



