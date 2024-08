Denuncia il conoscente per furto, scoperta serra di marijuana

I carabinieri della Stazione di Bolzano hanno portato a termine un'importante operazione di contrasto alle sostanze stupefacenti che ha permesso di individuare e denunciare un uomo ritenuto responsabile di numerosi reati tra cui furto, ricettazione e coltivazione finalizzata alla produzione di sostanze stupefacenti.

L'operazione - comunica l'Arma - è partita dalla querela di un bolzanino vittima di un furto in abitazione. Nella circostanza gli erano stati rubati beni e oggetti di valore per oltre 20.000 euro. Il querelante, nutrendo forti sospetti verso un conoscente, ha deciso di rivolgersi ai carabinieri per denunciare l'accaduto. I militari hanno avviato le indagini raccogliendo così elementi sufficienti a giustificare una perquisizione presso il domicilio del sospettato. Qui, gli uomini dell'Arma hanno scoperto una serra domestica per la coltivazione di marijuana. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti circa un chilo di marijuana e attrezzatura per la coltivazione intensiva. Le indagini proseguiranno per chiarire ulteriori aspetti della vicenda e verificare eventuali connessioni con altre attività illecite presenti sul territorio.





