Aggressione a medico e guardia giurata in ospedale a Bolzano

Nel corso di una visita al Pronto Soccorso Odontoiatrico dell'Ospedale San Maurizio, un cittadino tunisino 31enne, tale M.H., pluripregiudicato, senza fissa dimora e titolare dello status di protezione internazionale, non volendo aspettare il proprio turno minacciava gravemente dapprima il dentista e, quindi, un Addetto alla vigilanza interna. Non soddisfatto del proprio comportamento, dopo l'invito di accomodarsi in sala d'attesa e la somministrazione di un antidolorifico il soggetto iniziava ad offendere pesantemente la Guardia Giurata, chiamata dal dentista in suo ausilio, e la aggrediva fisicamente con spintoni. Solo a seguito dell'intervento dei Poliziotti in servizio presso l'Ufficio della Polizia di Stato dell'Ospedale lo straniero si calmava, abbandonando la struttura ospedaliera prima ancora di farsi visitare dal dentista. Al termine delle attività di Polizia Giudiziaria, lo straniero veniva denunciato dalla Polizia alla Procura della Repubblica per il reato di oltraggio e resistenza ad incaricato di Pubblico servizio ed a Pubblico Ufficiale. Il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano Paolo Sartori, in considerazione della gravità della situazione riscontrata e del curriculum criminale del soggetto, ha sollecitato alla competente Commissione Territoriale per i Rifugiati l'immediata revoca dello status di protezione internazionale per poi poter procedere alla sua espulsione.



