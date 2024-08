Bloccati sulla parete sud della Marmolada, soccorsi 2 alpinisti

Si è concluso poco prima delle 4 un intervento per il recupero di due alpinisti inglesi di 37 e di 23 anni che erano rimasti bloccati verso l'uscita della via Don Chisciotte, sulla parete sud della Marmolada. I due alpinisti, illesi ma in difficoltà nel proseguire a causa delle rocce bagnate e del buio che stava per arrivare, si trovavano a circa 100 metri dall'uscita della via, a 3.000 metri di quota, quando, verso le 20.40, hanno chiamato il 112.

Sul posto è intervenuta la stazione Alta Val di Fassa del Soccorso alpino e l'elicottero di Trentino emergenza, che tuttavia non è potuto intervenire immediatamente a causa della scarsa visibilità in quota e per il forte temporale che ha colpito la zona della Marmolada. Poco dopo mezzanotte - informa il Soccorso alpino - il miglioramento delle condizioni meteo ha permesso il sorvolo in quota. Dopo essere stati individuati, quindi, i due alpinisti sono stati raggiunti inizialmente dal tecnico di elisoccorso e da un operatore del Soccorso alpino, verricellati in cima, e in seconda battuta anche da altri due tecnici di stazione, che hanno portato il materiale alpinistico necessario per il recupero.

Grazie a un sistema di paranchi, i due alpinisti sono stati recuperati verso l'alto fino alla forcella, dove l'elicottero li ha imbarcati a bordo con il verricello, insieme ai soccorritori, e trasportati a valle. Dopo essere stati visitati dall'equipe sanitaria ed essere stati rifocillati, i due alpinisti sono rientrati autonomamente al loro alloggio, senza il bisogno di essere ricoverati in ospedale.



