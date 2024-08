Furto notturno al supermercato di Contà, tre minori denunciati

I carabinieri della Stazione di Rabbi, in collaborazione con i militari delle Stazioni di Borgo d'Anaunia e Denno, hanno denunciato in flagranza di furto aggravato alla Procura per i minorenni di Trento tre adolescenti, un sedicenne e due diciasettenni, autori di una spaccata in un supermercato del Comune di Contà, nella frazione di Cunevo. Il fatto - precisa l'Arma in una nota - è accaduto la notte tra giovedì e venerdì scorsi, quando i tre, forzando la porta dell'ingresso principale dell'esercizio pubblico, sono entrati rubando generi alimentari ed alcolici per un valore di circa 250 euro, oltre a 30 euro circa in contanti prelevati da una cassa.

Nel corso della spaccata è però passata la pattuglia della Stazione di Rabbi, incaricata, assieme ad altra pattuglia della Stazione di Borgo d'Anaunia, di pattugliare le frazioni del Comune di Contà nell'ambito di un'intensificazione dei servizi di controllo del territorio disposti dalla Compagnia Carabinieri di Cles al fine di contrastare i reati predatori in Val di Non.

I militari, notando i movimenti anomali, sono quindi intervenuti tempestivamente rintracciando poco dopo due dei tre ragazzi che, alla vista dei carabinieri, sono scappati abbandonando all'esterno del supermercato un borsone con la refurtiva. La merce è stata perciò recuperata e restituita. Successivamente i carabinieri hanno anche rintracciato il terzo minorenne.



