Un giovane alpinista è rimasto gravemente ferito in un incidente in montagna in Alto Adige.

L'altoatesino di 20 anni stava scalando il Picco Ivigna, una vetta alta 2581 metri tra Merano e la val Sarentino, quando è precipitato per una quarantina di metri. Il ferito è stato recuperato dall'elisoccorso Pelikan 3 con l'ausilio dell'elisoccorso di Merano e trasportato all'ospedale di Bolzano.



