Il navigatore lo manda su una passerella sull'Alpe di Siusi

Fidarsi ciecamente del navigatore satellitare non è una buona idea. Lo ha scoperto un automobilista che ha seguito le indicazioni del suo telefonino sull'Alpe di Siusi, che lo ha mandato 'fuori strada' nel vero senso della parola. La sua Fiat Panda è finita su una stretta passerella in legno sulla quale di solito gli escursionisti attraversano un prato umido del parco naturale Scilia-Catinaccio-Alpe di Siusi. Per recuperare la macchina è servito l'intervento dei vigili del fuoco volontari con un mezzo cingolato che di solito viene utilizzato d'inverno sulla neve.





